اخبار الرياضة

مصدر “لأخبار ليبيا 24” اتحاد الكرة بصدد إقالة زوران

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مقرب من المنتخب الليبي أن اتحاد الكرة بصدد فسخ التعاقد مع “المونتنيغري زوران فيليبوفيتش”، مدرب المنتخب الليبي الأول.

المصدر أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الإعلان سيكون بشكل رسمي بعد الاجتماع بالمدرب خلال اليومين المقبلين .

وجاءت هذا القرار عقب النتائج السلبية التي لحقت بالمنتخب الليبي خلال الجولتين الآخيرتين من تصفيات أمّم إفريقيا .

وخسر المنتخب الليبي تحت قيادة “المونتنيغري زوران فيليبوفيتش” أمام تونس 2-5، وأمام تنزانيا 1-0  تواليا ليفقد رسميا فرصة التأهل للكان 2021 .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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