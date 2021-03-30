مصدر “لأخبار ليبيا 24” اتحاد الكرة بصدد إقالة زوران

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مقرب من المنتخب الليبي أن اتحاد الكرة بصدد فسخ التعاقد مع “المونتنيغري زوران فيليبوفيتش”، مدرب المنتخب الليبي الأول.

المصدر أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الإعلان سيكون بشكل رسمي بعد الاجتماع بالمدرب خلال اليومين المقبلين .

وجاءت هذا القرار عقب النتائج السلبية التي لحقت بالمنتخب الليبي خلال الجولتين الآخيرتين من تصفيات أمّم إفريقيا .

وخسر المنتخب الليبي تحت قيادة “المونتنيغري زوران فيليبوفيتش” أمام تونس 2-5، وأمام تنزانيا 1-0 تواليا ليفقد رسميا فرصة التأهل للكان 2021 .