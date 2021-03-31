غياب ليفاندوفسكي عن مواجهتي سان جيرمان في الأبطال

أعلن نادي بايرن ميونيخ غياب نجمه وهدافه روبرت ليفاندوفسكي نحو أربعة أسابيع وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام أندورا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 .

وأكد النادي البافاري في بيان رسمي بأن ليفاندوفسكي تعرض إلى إجهاد في أربطة الركبة اليمنى لكن الطاقم الطبي أشار إلى أن اللاعب يحتاج لفترة راحة وتأهيل تصل لشهر كامل، وبذلك سيغيب هداف الفريق عن مواجهة القمة أمام لايبزيغ في البوندسليغا الأسبوع المقبل، كما أنه لن يخوض مواجهتي باريس سان جيرمان برسم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع والثالث عشر من أبريل المقبل .

وسجّل المهاجم البولندي خمسة وثلاثين هدفاً في الدوري الألماني ليتصدر هدافي البوندسليغا وسباق الحذاء الذهبي كما سجل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا .

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