البرتغال تعود للانتصارات في تصفيات المونديال

عادت البرتغال لتحقيق النتائج الإيجابية بفوزها على لوكسمبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال ألفين وأثنين وعشرين .

وقلبت البرتغال تأخرها بعدما سجلت لوكسمبورغ أول الأهداف في الدقيقة الثلاثين عبر رودريغيس، إلا أن دييغو جوتا تمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة الخامسة والأربعين، وعزز النجم كرستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الخمسين، ليختتم بالينيا الثلاثية قبل نهاية المباراة بعشر دقائق .

لتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن صربيا التي تغلبت على أذربيجان بثلاثة أهداف مقابل هدف .

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