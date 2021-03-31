بلجيكا تكتسح بيلا روسيا في تصفيات المونديال

عاد منتخب بلجيكا إلى درب الانتصارات في تصفيات المونديال بعد تعادلها أمام التشيك بفوزها الكاسح على بيلا روسيا بثمانية أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة .

وتقدم الشياطين الحمر بهدف ميتشي باتشواي في الدقيقة الرابعة عشر، وأضاف هانز فاناكن الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، وسجل لياندرو تروسار الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والثلاثين، وعزز جيريمي دوكو النتيجة بالهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجلت بلجيكا رباعية عبر دينيس برايت وكريستيان بينتيكي و لياندرو تروسار و هانز فاناكن باقي الأهداف .

لتتصدر بلجيكا منتخبات المجموعة الخامسة بسبع نقاط متقدمة على التشيك فيما توقفت بيلا روسيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع .

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