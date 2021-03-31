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طواحين هولندا تستعيد التوازن في تصفيات المونديال

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكتسحت هولندا مضيفه منتخب جبل طارق بسباعية دون مقابل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وحملت سباعية الطواحين توقيع كل من ستيفن برجيوس ولوك دي يونغ الذي أصبح أول لاعب يسجل في ثلاثة مباريات متتالية للمنتخب منذ ألفين وسبعة عشر، سجل ممفيس ديباي ثنائية كما سجل لاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم ودونيايل مالين ودوني فان دي بيك أهداف المباراة .

لتحقق هولندا فوزها الثاني في التصفيات وانتصارها الأكبر خارج أرضها منذ أكثر من عشر سنوات لترفع رصيدها إلى ست نقاط متأخرة عن تركيا بفارق نقطة واحدة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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