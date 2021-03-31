سالم مرعي مدربا لخليج سرت

تولَّى المدرّب سالم مرعي مَهمَّةَ تدريبِ الفريق لكرةِ القدم بنادي خليج سرت خلفاً للمدرّبِ المستقيل جمال خميس.

الإدارةُ أعلنت عبرَ صفحتها الرسمية بموقعِ التواصل الاجتماعي فيسبوك أنَّ سالم مرعي سيكونُ مدربا للفريق بصورةٍ مؤقتة إلى حينِ التعاقدِ مع طاقمٍ فنّي جديد.

وأشرفَ جمال خميس على تدريبِ خليجِ سرت هذا الموسم وحققَ فقط ستَّ نقاط ن أصلِ ستِّ جولاتٍ لعبها الفريق في الدوري الممتاز قبلَ فترةِ التوقّفِ الدولي الأخيرَة.

ويسعى خليج سرت لتحقيق نتائج إيجابية في المدة القادمة وتجاوز مرحلة الفراغ على مستوى النتائج في الأونة الأخيرة.

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