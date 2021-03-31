الأهلي بنغازي يستعد لمواجهة أورلاندو بيراتس

يواصل فريق الأهلي بنغازي تدريباته اليومية في معسكره الداخلي بمدنية بنغازي استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي الأحد المقبل بملعب بنينا ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فريق الأهلي بنغازي رفع من وتيرة استعداداته بقيادة المدرب الصربي ديجان أورسوف من أجل تجهيز الصفوف قبل المواجهة الثالثة من دوري مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي جاء في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد أن حقق الفوز في لقاء أمام وفاق سطيف الجزائري، وخسر في الجولة الاولى امام أنيمبا النيجيري.

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