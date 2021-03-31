الجداف الدولي الحسين قنبور يواصل استعداداته لأولمبياد طوكيو

يواصل بطل التجديف الدولي الحسين قنبور استعداداته للمشاركة في أولمبياد طوكيو بمعسكره الخارجي بتونس تحت إشراف المدرب التونسي أنيس الجويني.

وكان القنبور قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد أن نجح في تحقيق المركز الأول في التصفيات الإفريقية التي أقيمت بتونس بمشاركة عشرين دولة محققا المركز الأول في منافسات 2000 متر لفئة الفردي كبار، محققا رقما مؤهلا بزمن قدره 42:38:7 جزءا من الثانية.

يذكر أن الجداف الدولي الليبي الحسين قنبور قد حقق التأهل إلى الأولمبياد للمرة الثانية، حيث سبق وأن شارك في دورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل 2014.

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