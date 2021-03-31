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دارنس يختتم معسكره التحضيري بالتعادل أمام الخمس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم فريق دارنس معسكره التدريبي بطرابلس بإجراء اخر مبارياته الودية والتي كانت أمام فريق الخمس بملعب نادي الأهلي طرابلس.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف رغم وجود العديد من الفرص التهديفية والمحاولات الهجومية من الطرفين.

وقام مدرب الأنيق الدرناوي هشام النسيبي بالدفع بالعديد من اللاعبين الأساسيين والبدلاء من أجل الوقوف على جاهزيتهم ومدى استيعابهم الحصص والخطط التدريبية التي تلقوها بهذا المعسكر.

.وكان الأنيق قد تبارى أيضا مع الأهلي طرابلس في لقاء ودي خسره بأربعة أهداف من دون مقابل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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