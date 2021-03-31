بمشاركة البدري والحاسي..الهلال يتدرب ببنغازي بعد ختام معسكر طرابلس 

أخبار ليبيا24
استئانف فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته في ملعب النادي بمدينة بنغازي أمس الثلاثاء بعد انتهاء معسكره التحضيري في طرابلس.
وشهدت تدريبات الهلال مشاركة كل اللاعبين كما التحق بالتدريبات فيصل البدري وإسماعيل الحاسي بعد عودتهم من رحلة المنتخب الليبي في تنزانيا.
وكان الهلال قد أقام معسكرًا في طرابلس تحت إشراف مدربه التونسي طارق ثابت تواصل لأسبوع وخاض مباراتين وديتين أمام الاتحاد والظهرة.
وينافس الهلال للحصول على مقعد في الدور الرباعي للدوري الليبي الممتاز ويتواجد الفريق في المركز الرابع في المجموعة الاولى برصيد 11نقطة.
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