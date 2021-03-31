بمشاركة البدري والحاسي..الهلال يتدرب ببنغازي بعد ختام معسكر طرابلس 

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استئانف فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته في ملعب النادي بمدينة بنغازي أمس الثلاثاء بعد انتهاء معسكره التحضيري في طرابلس.

وشهدت تدريبات الهلال مشاركة كل اللاعبين كما التحق بالتدريبات فيصل البدري وإسماعيل الحاسي بعد عودتهم من رحلة المنتخب الليبي في تنزانيا.

وكان الهلال قد أقام معسكرًا في طرابلس تحت إشراف مدربه التونسي طارق ثابت تواصل لأسبوع وخاض مباراتين وديتين أمام الاتحاد والظهرة.

وينافس الهلال للحصول على مقعد في الدور الرباعي للدوري الليبي الممتاز ويتواجد الفريق في المركز الرابع في المجموعة الاولى برصيد 11نقطة.