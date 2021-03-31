مواجهات أوروبية ساخنة بالجولة الثالثة من تصفيات المونديال

تقرير| 218

تشهد الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، والأخيرة قبل العودة لاستكمال الدوريات الأوروبية مواجهات قد تحمل تبايناً لمنتخبات القارة الكبيرة؛ من أجل الابتعاد وتحقيق الانتصارات للحضور في العرس العالمي مونديال ألفين واثنين وعشرين.

سيرحل منتخب إيطاليا الذي يُعد الأبرز في التصفيات لمواجهة ليتوانيا في المجموعة الثالثة لتعزيز صدارتها، وتسجيل رقم قياسي جديد بعدد المباريات التي لم يتعرض لها الأتزوري للخسارة بشكل متتالي، أبناء مانشيني وفي حال الفوز الثالث على التوالي سيكونون قد وصلوا إلى المباراة الخامسة والعشرين على التوالي من دون خسارة، إتزان ومنتخب شاب يطمح لاستعادة أمجاد الكرة الإيطالية رغم أنه لم يختبر كثيرا في مواجهات كبيرة لكنه يستغل هذه التصفيات لتحقيق الأرقام ومواصلة الانسجام لضمان التأهل مبكرا.

أما رحلة أبطال العالم فرنسا إلى العاصمة البوسنية سراييفو فلن تكون سهلة في مواجهة المجموعة الرابعة، والمدرب ديديه ديشامب وبتشكيلة تُعد من بين الأبرز في العالم سيكون مطالباً بتحسين الصورة بعد التعادل أمام أوكرانيا في الجولة الأولى، والفوز بصعوبة على كازاخستان بثنائية.

قمة الجولة الثالثة من التصفيات سيحتضنها ملعب “ويمبلي” في لندن بمواجهة إنجلترا أمام بولندا، التي ستفتقد نجمها روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

وسيكون منتخب الأسود الثلاثة وفي حال الفوز قد حقق الانتصار الثالث على التوالي، مبتعداً في صدارة المجموعة التاسعة أمام منتخبات بولندا والمجر وألبانيا.

مواجهات من شأنها تعزيز صدارة المنتخبات الكبرى، وضمان الراحة حتى عودة التصفيات من جديد لاستكمال أطوار الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية