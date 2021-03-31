الكزة: نتائج انتخابات اتحاد كرة القدم ستسير بالكرة الليبية إلى منزلق خطير

أخبار ليبيا 24 -خاص

قال يونس الكزة المرشح لنائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أن نتائج انتخابات اتحاد كرة القدم ستسير بالكرة الليبية إلى منزلق خطير.

وأوضح الكزة في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن الأساليب التي استخدمها المرشحين خلال انتخابات اتحاد كرة القدم كانت قبلية وجهوية.

وتابع الكزة، “إن جميع الأطراف استخدمت كافة الوسائل حيث قدموا الرشا وهددوا عددا من أعضاء الجمعية العمومية”.

وقال الكزة، “عندما يتم اتباع مثل هذه الأساليب فستغيب النزاهة وحرية الاختيار ولن تكون النتائج صحيحة”.

وعبر الكزة عن عدم رضاه عن النتائج مؤكدا انها ستؤثر بشكل سلبي على كرة القدم في ليبيا.