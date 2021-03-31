إصابة مدافع يوفنتوس ديميرال بفيروس كورونا

تعرّض المدافع التركي “ميريح ديميرال” مدافع يوفنتوس للإصابة بفيروس كورونا، بعد المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

ووفقا لصحيفة “لاغازيتا ديللو” سبورت فإن اللاعب الذي خاض مواجهتي الجولة الأولى والثانية للمنتخب التركي بتصفيات مونديال 2022، سيعود إلى إيطاليا للخضوع للعزل الطبي في تورينو بحسب بروتوكول الصحة في البلاد.

وأضاف تقرير لاغازيتا أن ديميرال الذي غاب عن مباراة تركيا الأخيرة أمام لاتفيا بالتصفيات بسبب الإصابة بالفيروس، بات بعيداً عن اللحاق بمباراة يوفنتوس أمام تورينو في الديربي، إضافة إلى مواجهة نابولي وجنوا في السيريا آ، وكشفت الصحيفة أن ديميرال لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي.

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