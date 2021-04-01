انطلاق دورة مدربين دولية برعاية الاتحاد الدولي للكاراتيه عبر “أون لاين”

بنغازي 01 أبريل 2021 (وال)- يُنظم الاتحاد الليبي للكاراتيه؛ خلال الفترة من الثالث والرابع من أبريل، دورة مدربين دولية برعاية الاتحاد الدولي للكاراتيه عبر تطبيق “أون لاين” من قبل خبير الكاراتيه الدولي الاسباني أنطونيو أوليفا سيبا.

وكشف رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه المهندس جمال الرعيض عن تنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لحوض البحر المتوسط، ورئيس الاتحاد العربي للكاراتيه؛ من أجل وضع الأسس الصحيحة لرفع من كفاءة المدرب المحلي والنهوض بلعبة الكاراتيه، وضمن الخطة السنوية المتفق عليها من قبل الاتحاد الليبي للكاراتيه لتطوير المدربين محليًا ودوليًا.

والجدير بالذكر، أن رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه كان قد وجه دعوة لكافة الاتحادات الفرعية، للمشاركة على أن يكون التسجيل عن طريق التواصل مع رئيس لجنة المدربين عماد علي الككلي للمنطقة الغربية، والسيد شعيب غريبيال بالمنطقة الشرقية خلال 3 أيام فقط. (وال – بنغازي) ر ع/ ر ت

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