للمرة الثانية على التوالي.. “غاسبيريني” أفضل مدرّب في إيطاليا

حصل المدرب الإيطالي، جيان بييرو غاسبيريني، مدرب أتالانتا، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي للموسم الماضي 2019-2020.

وتمكّن “غاسبيريني” من حصد جائزة المدرب الأفضل في إيطاليا للعام الثاني على التوالي، وتسلّم المدرب صاحب الـ 63 عامًا الجائزة من قبل الاتحاد الإيطالي، بعدما تعذّر إقامة الحفل السنوي في مقر معسكر المنتخب الإيطالي في “كوفيركيانو”؛ بسبب القيود الصحية التي فرضها فيروس “كورونا”.

وكان “غاسبيريني” قد تولّى تدريب أتالانتا في عام 2016، وخاض معه 218مباراة، حيث قاد الفريق للانتصار في 120 مباراة مقابل التعادل 57 مرة، والخسارة 51 مباراة .

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