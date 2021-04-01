اخبار الرياضة

للمرة الأولى منذ 20 عامًا.. “المانشافت” يتلقى خسارته الأولى بالتصفيات

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت ألمانيا لخسارةٍ مفاجأةٍ ومدوّيةٍ أمام منتخب مقدونيا الشمالية بهدف دون مقابل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهّلة إلى كأس العالم 2022، والتي أقيمت في “دوشبيرغ”.

وتقدّم الضيوف في الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول بهدف جوران بانديف، وعدّل منتخب “المانشافت” النتيجة من علامة الجزاء بواسطة لاعب الوسط، إلكاي غوندوغان، من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 63، قبل أن يُعزّز إلييف إلماس النتيجة لمقدونيا الشمالية، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة .

وبذلك، تتقدم مقدونيا الشمالية على ألمانيا إلى في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف برصيد ست نقاط، فيما تتصدر أرمينيا المجموعة بتسع نقاط بفوزها على رومانيا .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك