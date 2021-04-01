للمرة الأولى منذ 20 عامًا.. “المانشافت” يتلقى خسارته الأولى بالتصفيات

تعرضت ألمانيا لخسارةٍ مفاجأةٍ ومدوّيةٍ أمام منتخب مقدونيا الشمالية بهدف دون مقابل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهّلة إلى كأس العالم 2022، والتي أقيمت في “دوشبيرغ”.

وتقدّم الضيوف في الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول بهدف جوران بانديف، وعدّل منتخب “المانشافت” النتيجة من علامة الجزاء بواسطة لاعب الوسط، إلكاي غوندوغان، من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 63، قبل أن يُعزّز إلييف إلماس النتيجة لمقدونيا الشمالية، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة .

وبذلك، تتقدم مقدونيا الشمالية على ألمانيا إلى في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف برصيد ست نقاط، فيما تتصدر أرمينيا المجموعة بتسع نقاط بفوزها على رومانيا .

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