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إنجلترا تُحقّق العلامة الكاملة في تصفيات المونديال

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت إنجلترا مسلسل انتصاراتها في التصفيات، بفوزها على بولندا، في قمة الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة، على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

ثنائية منتخب الأسود الثلاثة؛ بدأها النجم هاري كين في الدقيقة الـ 19 من ركلة جزاء، وعدّل جاكوب مودر النتيجة لبولندا في الدقيقة الـ 58، بعد خطأً دفاعي من جون ستونز، وانتظرت إنجلترا حتى يسجّل لها هاري ماغواير هدف الانتصار بحلول الدقيقة الـ 85.

وبذلك؛ تُحقّق إنجلترا فوزها الثالث على التوالي، وتتصدر المجموعة بفارق نقطتيْن عن المجر، فيما توقفت بولندا عند أربع نقاط في المركز الرابع.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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