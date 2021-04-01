“رومينيغه”: لا نفكّر في التعاقد مع “هالاند”

أكد الرئيس التنفيذي لنادي “بايرن ميونيخ”، كارل هاينس رومينيغه، أن بطل أوروبا وألمانيا لا يُفكّر في التعاقد مع المهاجم النرويجي المتألق إيرلينغ هالاند؛ ليكون بديلاً لمهاجمه، روبرت ليفاندوفسكي، في حال خروج الأخير .

وبحسب تصريحاته لصحيفة “بيلد”؛ كشف “رومينيغه” أن هناك شائعات حول خروج “ليفاندوفسكي”، كما أضاف أن النادي البافاري يملك أفضل لاعب في العالم في الوقت الراهن، ويعدّ مرتبطاً مع الفريق بعقد حتى 2023.

وأشار “رومينيغه” إلى أنه يتوقع أن يواصل “ليفاندوفسكي” مسيرته التاريخية مع الفريق لفترة طويلة، ومن الممكن أن يُجدّد عقده بحكم تدريباته الجدية والمحافظة على لياقته بفضل احترافيته، والطريقة التي يتدرّب بها .

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