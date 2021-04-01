اللجنة الفنية تطالب المدرب زوران بتقرير فني

ناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم مع مدرب المونتينغري زوران فيلبوفيتش، أسباب خسارة مباراتي تونس وتنزانيا، مطالبة المدرب بإعداد تقرير فني بالخصوص.

وستجتمع اللجنة الفنية باتحاد الكرة الأحد القادم مرة أخرى لمناقشة التقرير الفني وعقب ذلك ستتأخذ اللجنة القرار المناسب.

يذكر أن المونتينغري زوران قد تعاقد معه اتحاد الكرة في ديسمبر من العام الماضي، واستهل مشواره مع الفرسان بداية من بطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي أقيمت في مطلع العام الماضي بالكاميرون والتي ودعها منتخبنا من الدور الأول.

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