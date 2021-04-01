مباريات قوية في الدوري الليبي لكرة السلة

تنطلق اليوم الخميس بمجمع المرحوم سليمان الضراط للألعاب الرياضية ببنغازي، منافسات مرحلة الإياب لنهائيات بطولة ليبيا للكرة السلة للموسم الرياضي 2021/2020.

حيث يلتقي في المباراة الأولى اليرموك مع النصر فيما يواجه في المباراة الثانية المروج فريق الأهلي بنغازي، وتختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع الجارين الأهلي طرابلس والاتحاد.

هذا وقد اختتمت منافسات مرحلة الذهاب التي أقيمت بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية؛ حيث تصدر الأهلي طرابلس السداسي برصيد 10 نقاط، والمروج ثانيا برصيد 9 نقاط، والنصر والأهلي بنغازي والاتحاد برصيد 7 نقاط, واليرموك بـ5 نقاط.

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