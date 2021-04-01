“لاروخا” يُحقّق انتصاره الثاني في تصفيات المونديال

حقّقت إسبانيا فوزها الثاني بصعوبة أمام منتخب كوسوفو بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب “لاكاتاروخا”، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسجّل منتخب “لاروخا” أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 34 عن طريق داني أولمو بتسديدة في الزاوية البعيدة، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني بحلول الدقيقة الـ 36، وقلّص منتخب كوسوفو النتيجة في الدقيقة الـ 70 بهدف رائع عن طريق بيسار حليمي، بعد خطأ فادح من الحارس أوناي سيمون، ليختتم جيرارد مورينو الثلاثية الإسبانية في الدقيقة الـ 75.

وبذلك؛ ترفع إسبانيا رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقفت كوسوفو في المركز الأخير، دون نقاط.

———- Forwar

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية