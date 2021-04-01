إقالة محتملة لـ”زوران فيليبوفيتش” من تدريب المنتخب الوطني

تقرير 218

زوران فيليبوفيتش خارج الحسابات.. خبرٌ انتشر خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ مفاده أن اتحاد كرة القدم قرّر إقالة الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بعد خسارتيْ “تونس وتنزانيا”، ضمن الجولتيْن الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في الكاميرون، العام القادم.

فعليًا، وقبل مواجهتيْ تونس وتنزانيا؛ كانت حظوظ المنتخب ضعيفة جدًا في بلوغ “الكان” حيث كانت هناك ثلاث مباريات من أصل أربع مباريات، ولم يحصل سوى على ثلاث نقاط كانت أمام تنزانيا ضمن الجولة الثانية.

“زوران” تسلّم حقيبة المنتخب الوطني قبل نهائيات “الشان” بفترة وجيزة وغادر المنتخب البطولة من دورها الأول في الكاميرون.

ولو قام اتحاد الكرة، في الساعات القادمة، بتأكيد الخبر وإعلان إقالة زوران فيليبوفيتش؛ فسيكون بذلك المونتينيغري ثالث مدرب تتم إقالته في فترة التصفيات بعد “البنزرتي والمرجيني”.

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