الأهلي يرفع وتيرة الاستعداد لمواجهة أورلاندو بيراتس في بنغازي

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خاض فريق الأهلي بنغازي الخميس تمرين على أرضية ملعب شهداء بنينا في إطار الاستعداد للمواجهة الثالثة في دوري منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وسيحتضن ملعب شهداء بنينا الأحد لأول مرة منذ نحو سبع سنوات أولى المباريات ضمن البطولات الأفريقية على صعيد الأندية.

ورفع الأهلي وتيرة استعداداته بقيادة المدرب الصربي ديجان أورسوف من أجل تجهيز الصفوف قبل المواجهة، حيث يطمح الأهلي لانتزاع صدارة المجموعة الأولى، من المتصدر الجنوب أفريقي.

ويحل الأهلي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد أن حقق الفوز في لقاء أمام وفاق سطيف الجزائري، وخسر في الجولة الأولى أمام أنيمبا النيجيري.

بينما يتصدر أورلاندو بيراتس المجموعة برصيد 4 نقاط تحصل عليهما من فوز أمام وفاق سطيف الجزائري وتعادل أمام أنيمبا النيجيري.