سلة النصر تجتاز حائط  الـ 100 نقطة

بنغازي 02 أبريل 2021 (وال)- اجتاز فريق النصر حائط الـ 100 نقطة، عقب تفوقه على اليرموك بفارق ( 48)، بواقع (110 ) مقابل (62) نقطة، ضمن حساب أولى مباريات اليوم الأول من مرحلة الإياب من دوري التتويج لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين في مجمع سليمان الضراط ببنغازي.

هذه المباراة التي جرت مساء الخميس توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من الحكم التونسي سامي بغارق حكماً أولاً، وإبراهيم الشوشان حكماً ثانياً، بالإضافة إلى الحكم التونسي إبراهيم البرعصي، سيطر فيها فريق النصر على مجريات اللعب، موسعاً بذلك الفارق في أكثر من مناسبة.

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح النصر بفارق سلة وحيدة، وبواقع ( 17) مقابل ( 15 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح النصر بفارق (13 ) نقطة، وبواقع (27 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت أيضاً لصالح النصر بفارق (14) نقطة، وبواقع (32 ) مقابل ( 18 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح النصر بفارق ( 19 ) نقطة، وبواقع ( 34 ) مقابل (15 ) نقطة.

هذا وتميز وبرز في هذا اللقاء الأمريكي تريفيل كوين الذي سجل أعلى عدد من النقاط واصلاً إلى (23) نقطة ،في زمن (26:40)، وعمل عدد (6) متابعات، وعدد (9) تمريرات حاسمة، وعدد (3) قطع للكرة ” ستيل ” وعدد اعتراض وحيد، وعدد ثلاثيتان من أصل (7) محاولات. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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