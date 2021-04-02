سلة الأهلي بنغازي تُطيح بالمروج

بنغازي 02 أبريل 2021 (وال)- أطاح فريق الأهلي بنغازي بنظيره المروج، مصعباً بذلك عليه إمكانية نيل اللقب، إثر تغلبه عليه بفارق (3) نقاط ، بواقع ( 101) مقابل ( 98 ) نقطة، ضمن حساب ثاني مباريات اليوم الأول من المرحلة الثانية من دوري التتويج لكرة السلة.

في المباراة التي جمعت الفريقين في مجموع سيلمان الضراط ببنغازي، وجرت هذه المقابلة التي قادها ثلاثي تحكيمي متكون من الحكم التونسي هيكل قسطنطينة حكماً أولاً، والدولي هيثم الساروي حكماً ثانياً، بالإضافة إلى موسى الأوجلي حكماً ثالثاُ، لم تخلو من الإثارة والتشويق حتى أنفاسها الأخير، ولكم نتائج الأرباع على النحو التالي :

الربع الأول : انتهى لصالح المروج بفارق سلة وحيدة، بواقع (28) مقابل ( 26 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى لصالح المروج بفارق (3) نقاط، بواقع ( 28 ) مقابل ( 25) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لصالح الأهلي بفارق (3) نقاط، بواقع ( 25 ) مقابل ( 22 ) نقطة.

الربع الرابع : انتهى لصالح الأهلي بفارق (5) نقاط، بواقع (25 ) مقابل (20) نقطة.

هذا وبرز في باللقاء لاعب الأهلي سفيان الشويهدي مسجلا عدد (22 ) نقطة، وعمل عدد (15 ) متابعة ، وعدد ( 3 ) تمريرات حاسمة ، وعدد (1) قطع للكرة ، وعدد (1) اعتراض للكرة، وذلك في زمن (40:00)، وما الجانب الأخر فقد تميز للمروج لاعبه الأمريكي كيفين ميرفي مسجلاً نقطة (41) في زمن (40:00) وعمل (13 )متابعة، وعدد (10) تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى تسجيله عدد(8) ثلاثيات، من أصل (17 ) محاولة. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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