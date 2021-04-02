سلة الأهلي طرابلس تتفوق على الاتحاد وتواصل عروضها القوية

بنغازي 02 أبريل 2021 (وال)- يُواصل فريق الأهلي طرابلس سلسلة عروضه المبهرة والقوية، عقب تفوقه على غريميه التقليدي الاتحاد بفارق (21) نقطة، بواقع (88) مقابل (67) نقطة، من حساب أخر مباريات اليوم الأولى من المرحلة الثانية من دوري التتويج لكرة السلة.

في المباراة التي جمعت الفريقين في مجمع سليمان الضراط ببنغازي، والتي أدارها طاقم تحكيم متكون من الحكم التونسي أيمن الشقروني حكماً أولاً، وعبد الحميد الحمري حكماً ثانياً، وجلال الورفلي حكماً ثالثاً، كانت الأفضلية فيها لفريق الأهلي الذي هيمن واستحوذ على مجريات اللقاء موسعاً الفارق في أكثر من مناسبة.

ولكم نتائج الفترات كالتالي :

الفترة الأولى : انتهت لصالح الأهلي بفارق (4) نقاط، بواقع ( 17 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح الأهلي بفارق (9) نقاط، بنتيجة (21) مقابل (12 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح الأهلي بفارق (20) نقطة، بواقع ( 33 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الفترة الرابعة والأخيرة : انتهت لصالح الاتحاد بفارق (12) نقطة، بنتيجة (29) مقابل (17 ) نقطة.

هذا وتميز من جانب الأهلي لاعبه الأمريكي دواين جاكسون مسجلاً ( 19) نقطة في زمن (37:05) وعمل عدد (13) متابعة، وعدد (6) تمريرات حاسمة، وعدد(1)قطع للكرة، بالإضافة إلى تسجيله عدد (3) ثلاثيات.

حيث وبرز أيضاً لاعب الأهلي محمد الساعدي مسجلاً (23) نقطة في زمن (34:15) وعمل عدد (12) متابعة، وعدد (8) تمريرات حاسمة، وعدد (3) قطع للكرة ” ستيل ” وعدد (5) ثلاثيات من أصل (12 ) محاولة، فيما ظهر لاعب الاتحاد الأمريكي موسى عبد العليم الأكثر تسجيلاً للنقاط برصيد (30 ) نقطة. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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