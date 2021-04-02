بعد “8” ثوانٍ فقط.. أسرع طرد في تاريخ البرازيل

شهدت كرة القدم البرازيلية -يوم الخميس- أسرع حالات الطرد في تاريخها عندما طُرد كايو ويلكر بعد 17 ثانية إثر مخالفة في الثانية الثامنة من انطلاق المباراة.

وقام حكم مباراة “بوتا فوغو” ضد “تريزي” في مباراة كأس منطقة “نوردست” بطرد اللاعب “كايو ويلكر” بعد “17” ثانية، حين تدخل ويلكر بقدمه على رأس أحد مدافعي تريزي بعد مرور “8” ثوان واحتاج الحكم إلى “9” ثوان إضافية لإشهار البطاقة الحمراء، وفاز تريزي على بوتا فوغو بنتيجة 1-صفر وسُجل الهدف في الشوط الثاني.

يشار إلى أن حالات طرد سريعة مشابهة حدثت على مر التاريخ في ملاعب متفرقة من العالم حيث كان طرد “ستيفن جيرارد” لاعب ليفربول بعد 38 ثانية أمام مانشستر يونايتد أحد أسرع حالات الطرد في الدوري الإنجليزي الممتاز.. وقالت صحيفة الغارديان أن جوسيبي لورينتسو لاعب بولونيا طُرد بعد “10” ثوان عقب تدخل على أحد لاعبي بارما في 1990.

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