عائداً من معسكره مع المنتخب.. “صولة” يلتحق بتدريبات “الصفاقسي”

شارك اللاعب الدولي الليبي، محمد صولة، في تدريبات فريقه الصفاقسي التونسي، عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني، ومشاركته في تصفيات “الكان”.

ويُواصل صولة تحضيراته لمواجهة النجم الساحلي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، حيث يتصدر الصفاقسي مجموعته برصيد أربع نقاط، من فوز وتعادل، ويسعى رفاق صولة إلى تجاوز النجم لتعزيز موقعه في الصدارة.

ويعدّ الصفاقسي أكثر الفرق تتويجًا بلقب الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث “صولة”، خلال هذا الموسم، عن التتويج بلقبه الأول قاريًا، خاصةً بعد تألقه اللافت مع فريق عاصمة الجنوب.

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