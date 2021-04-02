ملعب “بنينا” في حلّته الجديدة يستقبل مُمثّل الكرة الليبية

كان ملعبُ بنينا شاهدًا على عودة المباريات الدوليَّةِ من بوابة مباراة المنتخب الوطني ونظيره التونسي في تصفيات “الكان”، والتي مُني بها أبناء ليبيا بخماسيَّةٍ ثقيلةٍ عمَّقت جراح الكرة المحليَّة.

اليوم؛ سيكون الملعب حاضنًا لمباريات ممثِّل الكرة الليبية في الكونفدراليَّة، الأهلي بنغازي، على أمل أن يكون الملعب مفتاح “فريق المشوار الطويل”، في التأهُّل إلى ربع نهائي المسابقة، خاصَّةً أنَّه سيستضيف فريقَيْ “أورلاندو بيراتس الجنوبَ أفريقِي وانيمبا النيجيري”، بعدما استطاع تجاوز “وفاق اسطيف” الجزائري، في القاهرة.

إدارةُ “الأهلي”؛ ساهمت بشكلٍ كبيرٍ، في تجهيز ملعب شهداء بنينا؛ ليظهر بأفضل حلَّة بعد رفع الحظر، ويكون حاضنا للمباريات الدولية للأندية الليبيَّة والمنتخب الوطني، الذي سيدخلُ في تصفيات كأس العالم، في شهر مايو المقبل.

مرحلةٌ جديدةٌ؛ سيكتبها ملعبُ بنينا مع “الأهلي بنغازي”، والجمهورُ يمنِّي النفس بانتصاراتٍ لممثّل ليبيا تمحو خيبات المنتخب الوطني.

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