البوسيفي 5 ملاعب تحتضن منافسات الدوري الممتاز في شهر رمضان

قال حسين البوسيفي رئيس لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم لقناة ليبيا الأحرار إن لجنة المسابقات اعتمدت خمسة ملاعب لاحتضان منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في شهررمضان.

البوسيفي قال إنه تم اختيار ملعب بنينا و ملعب المرج ومع احتمالية احتضان ملعب شيخ الشهداء بمدنية البيضاء لمنافسات المجموعة الأولى لو تم تجهيز الملعب بالإضاءة قبل انطلاق المنافسات في شهر رمضان بينما يستضيف ملعب مصراتة وملعب نادي الأهلي طرابلس وملعب زوارة منافسات المجموعة الثانية.

هذا وأشار البوسيفي إلى أن لجنة المسابقات لو تحصلت على ضمانات أمنية من وزارة الداخلية سيتم إقامة الأسبوع السابع لدوري الممتاز قبل شهر رمضان المبارك .

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