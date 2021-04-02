ريال مدريد في مأزق.. راموس يغيب عن الكلاسيكو وليفربول

تقرير 218

اللاعبون الكبار عندما يتعرضون للإصابة؛ فهذا من شأنه أن يؤثّر على أنديتهم ويضعها في مأزق كبير ، وهذا ما يواجهه “الريال”، بعد إعلان إصابة قائده سيرجيو راموس .

النادي الملكي؛ قال في بيانه الرسمي، إنه بعد الفحوصات؛ تبين إصابة سيرجيو راموس في ربلة الساق اليسرى، والتقارير الطبية تشير إلى أن غيابه قد يصل إلى شهر كامل، راموس العائد، مؤخرًا، من إصابة طويلة؛ كان قد شارك لدقائق في مباراة منتخب بلاده إسبانيا، أمام كوسوفو، في تصفيات المونديال.

وبدا من الواضح أن مشاركة راموس؛ كانت بحثًا عن تحطيم الرقم القياسي لعدد من المباريات الدولية مما جلب له انتقادات لاذعة من مناصري “الريال”؛ كونه فضّل أرقامه الشخصية على التزامه مع فريقه في أهمّ فترات الموسم.

فترةٌ حاسمةٌ وإصابة لأهم عناصر دفاع الريال؛ ستزيد من سخط الجمهور، غياب راموس؛ سيضع المدرب زين الدين زيدان في موقف لا يحسد عليه، حيث سيغيب عن مباراة إيبار في الليغا، وموقعة الكلاسيكو أمام برشلونة، في المواجهة الأهم، كما أنه لن يخوض مواجهتيْ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

خبر إصابة راموس، الذي أزعج مشجعي “الريال”؛ ربما في المقابل شكّل راحة لأنصار برشلونة، فطالما كان راموس لاعبًا حاسمًا في هذا النوع من المواجهات، أما بالنسبة لجمهور ليفربول، بشكل عام، ومعجبي المصري محمد صلاح؛ فإن غياب راموس سيكون كرد اعتبار لصلاح، الذي تسبب راموس في إصابته خلال نهائي 2019 في كييف.

إصابةٌ قد تهدّد مشوار “الريال” في صراع الحفاظ على الليغا، وقد تحرم المرينغي من مواصلة الطريق في البطولة الأوروبية العريقة، دوري الأبطال.

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