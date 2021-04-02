“يوفنتوس” يُعلن إصابة قائده بـ”كورونا”.. وغيابه عن مواجهة تورينو

أعلن نادي يوفنتوس إصابة قائده، ليوناردو بونوتشي، بفيروس “كورونا”، عقب الفحوصات التي أجراها مساء الخميس.

وذكر بيان “السيدة العجوز” أن المسحات التي أجراها اللاعبون العائدون من معسكر المنتخب الإيطالي؛ أثبتت إصابة “بونوتشي” بـ”كورونا”، دون ظهور أي أعراض ليدخل المدافع الإيطالي في الحجر الصحي المنزلي.

وأشار البيانكونيري إلى أن المدافع التركي ميريح ديميرال، أصيب، هو الآخر، بالفيروس، بعد تواجده مع منتخب بلاده .

ويغيب المدافعان عن مواجهة يوفنتوس المقبلة في الديربي، أمام تورينو، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

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