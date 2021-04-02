نادي “الأمواج الزرقاء” يُكرّم “القنطري” نظير مجهوداته

لم ينسَ نادي الأمواج الزرقاء في العاصمة طرابلس ما قدمه الدكتور بشير القنطري، الرئيس السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة خاصةً من ناحية الاهتمام بالبنية التحتية، حيث كرّمت إدارة النادي “القنطري” نظير مجهوداته، بحضور وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزنا.

“القنطري”، منذ توليه الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ وضع على عاتقه الاهتمام بالبنية التحتية ليشهد قطاع الرياضة ثورة عمرانية غير مسبوقة.

ويأمل “القنطري” أن يُكمل وزيرا الشباب والرياضة في حكومة الوحدة الوطنية مسيرته نحو الإصلاح والإعمار.

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