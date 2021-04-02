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نادي “الأمواج الزرقاء” يُكرّم “القنطري” نظير مجهوداته

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم ينسَ نادي الأمواج الزرقاء في العاصمة طرابلس ما قدمه الدكتور بشير القنطري، الرئيس السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة خاصةً من ناحية الاهتمام بالبنية التحتية، حيث كرّمت إدارة النادي “القنطري” نظير مجهوداته، بحضور وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزنا.

“القنطري”، منذ توليه الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ وضع على عاتقه الاهتمام بالبنية التحتية ليشهد قطاع الرياضة ثورة عمرانية غير مسبوقة.

ويأمل “القنطري” أن يُكمل وزيرا الشباب والرياضة في حكومة الوحدة الوطنية مسيرته نحو الإصلاح والإعمار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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