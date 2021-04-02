“رايولا ووالد هالاند” يتفاوضان مع قطبيْ الكلاسيكو

التقى مينو رايولا، وكيل أعمال النرويجي ايرلينج هالاند، مع والد مهاجم بروسيا دورتموند؛ مسؤولي ريال مدريد، بعد مقابلتهما مسؤولي برشلونة، أمس الخميس.

ونشرت صحيفة “سبورت” الكتالونية مقطع فيديو، للحظة خروج رايولا ووالد هالاند، من مطار برشلونة حيث استقبلهما أحد مساعدي رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا.

وأبلغ “لابورتا” الثنائي، برغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يشهد الاجتماع أي اتفاق.

وبحسب “سبورت” الكتالونية، فقد كان الاجتماع من أجل إمكانية التعاقد مع هالاند، الذي يعدّ هدفًا لقطبيْ الكرة الإسبانية.

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