بعد غياب طويل.. الشباب العربي يعود بقيادة الصناني وارحومة

عاد نادي الشباب العربي إلى واجهة الأحداث الرياضية وتحديدا كرة القدم، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من 25 عاما، فبعد أيام من صدور قرار تحوّله من جديد إلى نادٍ عام بدلاً من تخصصي بدأ أبناء شارع بن عاشور وسط العاصمة طرابلس بإعادة تكوين وبناء فريق كرة القدم.

حيث سيتولى جهاز فني متمكن بقيادة النجوم الدوليين السابقين “علي رحومة” مديراً للكرة و”محمد الصناني” مدرباً للفريق الأول و”نبيل الهندي” مساعداً للمدرب، 218 تابعت وانفردت بتغطية أول حصة تدريبية لهذا الفريق في الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية في طرابلس.

ويُعد الصعود إلى الدوري الممتاز أبرز طموحات الشباب الذي يقود مجلس إدارته محمد الخوجة، خاصة أن النادي الشبابي العريق كان من أبرز فرق هذا الدوري من خلال ما حققه طيلة مشاركاته في دوري الأضواء من نتائج إيجابية، علاوة على دعمه للمنتخبات الوطنية ورفدها بالعديد من اللاعبين الموهوبين والأكفياء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية