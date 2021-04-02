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“بوجلبان” مديرًا لقطاع كرة القدم في “الأهلي بنغازي”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ عن تعاقدها مع اللاعب التونسي السابق، أنيس بوجلبان؛ ليشغل منصب إدارة قطاع كرة القدم في النادي.

“بوجلبان”، الذي سبق له تمثيل الأهلي بنغازي سابقًا لفترة بسيطة؛ سيعمل أيضًا كمستشار لمجلس إدارة النادي، فيما يخصّ ملف التعاقدات، سواءً على صعيد الفريق الأول أو الفئات السنّية.

وكانت إدارة الأهلي بنغازي قد قامت، في الأيام الماضية، بتعيين اللاعب السابق إدريس القطعاني في منصب المدير الإداري للفريق الأول، خلفًا لناصر فكرون، الذي تقدم باستقالته من منصبه.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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