هوركاتش يطيح “بتسيتسيباس” ويتأهل لنصف نهائي ميامي المفتوحة

واصل البولندي “هوبرت هوركاتش” مفاجآته في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين مقابل واحدة، ليتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة الأساتذة.

ورغم تقدم “تسيتسيباس” في المجموعة الأولى بستة لاثنين، إلا أن هوركاتش عاد ليعدل الكفة في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل ثلاثة، وواصل اللاعب البولندي المصنف السابع والثلاثين تألقه لينهي المباراة بفوزه في المجموعة الثالثة بستة أشواط مقابل أربعة، في المباراة التي احتاجت منه ساعتين و22 دقيقة.

وسيلتقي هوركاتش في نصف نهائي البطولة مع الروسي أندري روبليف، الذي تغلب على الأمريكي سباستيان كودرا في دور الثمانية.

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