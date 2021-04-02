“اليويفا” يتجه لزيادة عدد لاعبي المنتخبات في “اليورو”

يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى رفع عدد اللاعبين في كلٍ من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، والمقررة الصيف المقبل في 12 مدينة.

وأفاد اليويفا لوكالة “فرانس برس” بأن مجلس الاتحاد لم يتخذ أي قرار بشأن زيادة عدد اللاعبين حتى الآن، وذلك بعد تصريحات عدة مدربين أبرزهم روبيرتو مانشيني مدرب إيطاليا، وروبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، وديديه ديشامب مدرب فرنسا، بزيادة عدد اللاعبين في تشكيلات المنتخبات الـ24 المشاركة في الحدث القاري، وذلك لمنح المزيد من الخيارات بسبب إمكانية تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

وقرر “اليويفا” السماح في اجتماعه الأخير بزيادة عدد التبديلات لخمسة تغييرات بدلاً من ثلاثة، بسبب أزمة فيروس كورونا.

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