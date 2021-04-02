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تعديلات استثنائية على بطولة أمم أوروبا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قرارات جديدة تخص بطولة الأمم الأوروبية، والتي ستنطلق الصيف المقبل في عدد من المدن داخل القارة العجوز، وهي قرارات مهمة تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل اليويفا وستبرز للمرة الأولى في نهائيات اليورو.

وقررت اللجنة التنفيذية لليويفا وخلال اجتماعها عبر الفيديو السماح للمنتخبات المشاركة بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة، ضمن بطولة اليورو أو دوري الأمم الأوروبية في النسخة المقبلة، وذلك وفقاً لتعديل الفيفا على قوانين اللعبة بشكل استثنائي بسبب أزمة فيروس كورونا.

ولم تقف قرارات اليويفا بخصوص اليورو المقبل عند هذا الحد، ورغم الظروف الصحية التي تتفاقم في عدد من الدول، إلا أنه سمح بحضور أعداد أكبر من المشجعين بحد أقصى 30% من سعة الملاعب، ليرفع بذلك القيود المفروضة منذ أكتوبر الماضي.

وناقش الاتحاد الأوروبي وخلال اجتماعه أيضاً إمكانية تعديل المدن المستضيفة للحدث المنتظر، والذي سينطلق ما بين 11 يونيو و11 يوليو القادم في 12 مدينة مختلفة، كما ناقش الإصلاحات المقترحة لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الاجتماع المرتقب في 19 أبريل المقبل، والذي قد يشهد تغييرات جذرية لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ 20 عاماً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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