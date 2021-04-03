” كوكس” بطل العالم في المصارعة يخفق قبل تصفيات أميركا لأولمبياد طوكيو

تبخرت آمال بطل العالم في المصارعة الحرة رجال الأميركي “جايدن كوكس”، في الفوز بثاني ميدالية أولمبية في مسيرته بالمصارعة حتى قبل أن تبدأ التصفيات الأميركية -الجمعة- بعد أن أخفق في التأهل لوزن 97 كيلوجراما في المصارعة الحرة للرجال-وفقاً لما نقلته وكالة رويترز .

وذكر الاتحاد الأميركي للمصارعة في بيان له: “أخفق جايدن كوكس في التأهل لهذا الوزن ولن يشارك في التصفيات الأميركية”.. فيما يمثل مفاجأة حيث كان “كوكس” من المرشحين للفوز بميدالية في ألعاب طوكيو.. حيث فاز في 26 مباراة متتالية ولم يخسر منذ يوليو تموز 2018.

وتحول المصارع البالغ عمره 26 عاما، والفائز بميدالية برونزية في وزن 86 كيلوجراما في ألعاب ريو 2016 قبل أن يتوج بطلا للعالم في 2018 و2019، إلى المنافسة في وزن 97 كيلوجراما في 2020.

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