“جيمس” يستحوذ على حصةٍ من نادي “ليفربول”

استحوذ نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة، ليبرون جيمس، على حصةٍ من مجموعة “فينواي سبورتس جروب”، المالكة لنادي “ليفربول” الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “صن” أن “جيمس”، مالك شركة “ريد بيرد كابيتال”، قد انضمّ إلى ملاك “ليفربول”؛ ليزيد من حصته في النادي الإنجليزي، ليكون أحد شركاء المجموعة الأمريكية المالكة لـ”الريدز”، والتي تملك النادي منذ 11 عامًا.

وكان “جيمس” قد استحوذ في عام 2011 على 2% من أسهم “ليفربول”، قبل زيادة النسبة في الوقت الحالي، وتمتلك مجموعة “فينواي” الأمريكية المالكة لـ”ليفربول”، والتي تتخذ من بوسطن مكانًا لها، نادي “بوسطن ريد سوكس” للبيسبول.

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