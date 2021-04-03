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دوري التتويج .. سلة النصر تتفوق على المروج

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 بنغازي 3 إبريل 2021 (وال) حقق فريق النصر لكرة السلة فوزه على المروج بفارق ( 13 ) نقطة، وبواقع ( 81 مقابل 68 ) نقطة، وذلك لحساب آخر مباريات اليوم الثاني من مرحلة الإياب من دوري التتويج لكرة السلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في مجمع سليمان الضراط في بنغازي.

هذه المباراة التي أقيمت – أمس الجمعة – والتي جاءت قوية ومثيرة منذ بدايتها توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من الحكم التونسي ( هيكل قسطنطينة ) حكماً أولاً ، و ( إبراهيم الشوشان ) حكماً ثانياً، و ( عمر الشوشان ) حكماً ثالثاً، لكم فيها تفاصيل الأرباع على النحو التالي : الربع الأول : انتهى لصالح سلة النصر بفارق سلتين ، وبواقع ( 13مقابل 11 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى لصالح سلة النصر أيضاً بفارق (16) نقطة، وبواقع (28 مقابل 12 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى بنتيجة التعادل بين الفريقين ( 20 مقابل 20 ) نقطة.

الربع الرابع والأخير : انتهى بتفوق سلة المروج بفارق (5) نقطة، وبنتيجة (25 مقابل 20) نقطة.

هذا وقد تميز في هذا اللقاء لاعب فريق النصر الأمريكي ( تريفيل كوين ) مسجلاً (34) نقطة، وعمل عدد (8) متابعات ، وعدد (4) تمريرات حاسمة ، وعدد (3) قطع للكرة ” ستيل ” فيما برز من جانب المروج لاعبه الأمريكي ( كيفين ميرفي ) مسجلاً (34) نقطة، وحقق (6) متابعات ، و تمريرتان حاسمتان ، إضافة إلى(3) قطع للكرة، ونجح اللاعب ذاته في تسجيل  (7) ثلاثيات من (14 ) محاولة . (وال ـ بنغازي) س إ / ك و

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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