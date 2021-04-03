الأهلي بنغازي يضع آخر اللمسات لمواجهة أورلاندو بيراتس

تقرير 218

مباراةٌ ليست كغيرها من المباريات للأندية الليبية؛ فالأهلي بنغازي يعود يوم غدٍ؛ للعب على ملعبه في الكونفدرالية الأفريقية، بعد غيابٍ استمرّ لسنوات بسبب الحظر الذي كان مفروضًا من قبل “الكاف” على الملاعب الليبية.

الأهلي؛ استعد جيدًا لمواجهة الفريق الجنوب أفريقي، أورلاندو بيراتس، وتحضيراته؛ تواصلت تحت إشراف المدرب الصربي ديجان ارسوف، وشهدت الحصة التدريبية، مساء أمس، التي أجراها فريق “المشوار الطويل” على ملعب شهداء بنينا، حضور المدير الرياضي الجديد التونسي أنيس بوجلبان، ورئيس النادي خالد السعيطي؛ لتشجيع اللاعبين قبل موقعة بيراتس.

حظوظ الأهلي في بلوغ ربع النهائي؛ وافرةٌ؛ فالفريق يحلّ في المركز الثاني متساويًا مع إنيمبا، وخلف أورلاندو بيراتس بنقطة واحدة، والفوز في مباراة بنينا؛ يعني اعتلاء صدارة المجموعة.

ممثل ليبيا بفريق شاب ودون محترفين؛ يكتب سطورًا جديدة في تاريخ القارة السمراء؛ فالأهلي كان منافسًا شرسًا في دوري الأبطال، وكذلك هو في الكونفدرالية؛ فالفريق اقتلع ورقة الترشح للمجموعات من الكونغو، على حساب موتيما بيمبي الكونغولي، و”رفاق الوحيشي”؛ قادرون على مواصلة المشوار في أدغال أفريقيا.

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