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بسبب الإصابة.. “سان جيرمان” يفتقد “فيراتي” أمام بايرن ميونيخ

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن باريس سان جيرمان إصابة لاعب وسطه ماركو فيراتي، بفيروس “كورونا”؛ ليغيب بذلك عن مواجهة ليل في قمة الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

وذكر “سان جيرمان”، في بيانه، أن “فيراتي” قد خضع للفحوصات الطبية عقب عودته من معسكر المنتخب الإيطالي، الذي خاض معه مباريات عدة بتصفيات المونديال.

وأظهرت المسحات إصابة لاعب الوسط الإيطالي بفيروس “كورونا”، للمرة الثانية، كما أظهرت المسحات داخل منتخب إيطاليا، ممّا سيُدخل اللاعبين للعزل الطبي المنزلي.

ويغيب “فيراتي” عن المواجهة المهمة لفريقه أمام بايرن ميونيخ، الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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