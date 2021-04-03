نادي الاتحاد يجدد لشادي ويتعاقد مع الدوادي

جددت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم ربيع شادي كما تم الإعلان أيضا عن التعاقد مع لاعب الترجي السابق التونسي شمس الدين الدوادي.

وكان شادي قد انتقل لنادي الاتحاد قادما من فريق خليج منذ عامين وقدم مستوى مميزا مع الفريق والمنتخب الوطني بينما يعد الدولي التونسي شمس الدين الذاوذي من أبرز نجوم الكرة التونسية حيث سبق له اللعب في صفوف الترجي والنجم الرياضي الساحلي وحمام الأنف والمنتخب التونسي وأخيرا نادي الشمال القطري.

يذكر أن الاتحاد سيلتقي أبوسليم في الجولة السابعة و يحتل المركز برصيد اثنتي عشرة نقطة.

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