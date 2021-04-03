رغم الغيابات.. يوفنتوس يطمح لاستعادة توازنه في ديربي تورينو

تقرير 218

ستحمل عودة عجلة الدوري الإيطالي بعد التوقف الدولي؛ مواجهةً مرتقبةً كلاسيكية، عندما يحلّ يوفنتوس ضيفًا على تورينو، ضمن الجولة الـ 29 من “السيريا آ”.

وسيفتقد “السيدة العجوز”؛ عددًا من اللاعبين في ديربي ديل مول، حيث أكد المدرب أندريا بيرلو أن المدافعيْن ليوناردو بونوتشي وميريح ديميرال سيغيبان نتيجة إصابتهما بفيروس “كورونا”، كما انضمّ كل من لاعبي الوسط آرثر ميلو وويستون ماكيني والمهاجم باولو دييالا، العائد مؤخرًا من الإصابة، إلى سلسلة الغيابات، بعد عقوبة من النادي؛ بسبب انتهاك القيود الصحية لفيروس “كورونا”، لكن يوفنتوس سيعتمد، كالمعتاد، على هداف الدوري ونجمه كرستيانو رونالدو، المتألق هذا الموسم، إضافةً إلى ألفارو موراتا .

المواجهة الأخيرة ليوفنتوس قبل التوقف الدولي للمنتخبات؛ تعرض فيها لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام بينيفينتو، بهدف دون ردّ؛ ممّا جعله يبتعد أكثر عن لقب الموسم والمنافسة مع إنتر وميلان؛ لتكون مواجهة الديربي فرصةً للتعويض، وربما تكون هي الأخيرة للمدرب “بيرلو”؛ لتعزيز آمال التنافس الثلاثي في انتظار أي سقوط لأبناء ميلانو، كي ينقض البيانكونيري على مركز المنافسة على لقب الموسم، والاحتفاظ به للعام العاشر على التوالي.

ومن الجهة الأخرى؛ يسعى تورينو إلى الخروج من مراكز الخطر التي يبتعد عنها بفارق نقطة واحدة، والمدرب دافيد نيكولا سيكون مُطالبًا بتحقيق الفوز على جار المدينة، الذي لم يُحقّق للمرة الأخيرة في 2015.

ديربي تورينو، هذه المرة؛ سيكون التنافس فيه عنوانًا للخروج من الأزمات المتكررة، وتعديل المسار، قبل انقضاء الموسم.

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