رسميًا.. “الحضيري” يتسلّم قيادة نادي خليج سرت

أعلنت إدارة نادي خليج سرت، عن التعاقد مع المدرب ناصر الحضيري، خلفًا للمدرب المستقيل، جمال خميس.

وكانت إدارة نادي الخليج، قد كلّفت سالم مرعي بقيادة الفريق، مؤقتًا، إلى حين التعاقد مع جهاز فني خلفًا لجمال خميس، الذي قدّم استقالته، أثناء فترة توقف الدوري الممتاز.

وأعلن النادي، يوم أمس، تعاقده، رسميًا، مع المدرب ناصر الحضيري، الذي كانت آخر تجاربه في الدوري مع نادي الهلال.

وقاد “الحضيري” فرق عدة في الدوري أبرزها “الأهلي بنغازي”، ويسعى خليج سرت لتحسين نتائجه في الدوري الممتاز بعد التعاقد مع “الحضيري”.

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