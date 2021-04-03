اخبار الرياضة

رسميًا.. “الحضيري” يتسلّم قيادة نادي خليج سرت

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة نادي خليج سرت، عن التعاقد مع المدرب ناصر الحضيري، خلفًا للمدرب المستقيل، جمال خميس.

وكانت إدارة نادي الخليج، قد كلّفت سالم مرعي بقيادة الفريق، مؤقتًا، إلى حين التعاقد مع جهاز فني خلفًا لجمال خميس، الذي قدّم استقالته، أثناء فترة توقف الدوري الممتاز.

وأعلن النادي، يوم أمس، تعاقده، رسميًا، مع المدرب ناصر الحضيري، الذي كانت آخر تجاربه في الدوري مع نادي الهلال.

وقاد “الحضيري” فرق عدة في الدوري أبرزها “الأهلي بنغازي”، ويسعى خليج سرت لتحسين نتائجه في الدوري الممتاز بعد التعاقد مع “الحضيري”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك