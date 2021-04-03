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“ليستر” أمام اختبارٍ صعبٍ في مواجهة مُتصدّر البريمرليغ

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحتضن ملعب “كينغ باور” مواجهةً مرتقبةً بين “ليستر سيتي” وضيفه “مانشستر سيتي”، المتصدر، في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويدخل مانشستر سيتي، متصدر الترتيب، المباراة مبتعدًا عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، بـ 14 نقطة، كما يسعى أبناء المدرب بيب غوارديولا؛ لتعويض خسارة الفريق في مرحلة الذهاب على ملعبه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويأمل ليستر سيتي، صاحب الأرض، بقيادة المدرب بريندان رودجر، في خطف المركز الثاني من مانشستر يونايتد، في حال تحقيقه الفوز.

ويملك ليستر سيتي 56 نقطة، في المرتبة الثالثة، فيما يتصدر مانشستر سيتي، الأقرب للتتويج بالبريمرليغ، بـ 71 نقطة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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