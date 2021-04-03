الدولي الليبي “المعتصم المصراتي” أفضل لاعب بالدوري البرتغالي

تسلم اللاعب الدولي الليبي المعتصم المصراتي جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي عن شهر فبراير عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني.

وتقدم الجائزة من قبل رابطة الاندية المنظمة للدوري وكان المصراتي قد حصل على أعلى نسبة تصويت من مدربي الدوري البرتغالي بلغ 19.1%، نظير تألقه في الجولات الستة التي لعبت في شهر فبراير مع فريقه سبورتينغ براغا.

وأصبح المصراتي محط أنظار عدة أندية برتغالية وفي مقدمتها بنفيكا وتبلغ قيمته السوقية نحو عشرة ملايين يورو، كما شادت الصحافة البرتغالية بأداء لاعب الوسط الليبي هذا الموسم بشكل كبير.

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