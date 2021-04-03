مواجهة “محو الخيبات” شعار لقمة أرسنال وليفربول

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كانت العودة خلال المواجهة الأخيرة لأرسنال أمام وست هام والتعادل بثلاثة أهداف لمثلها منعرجا لموسم الفريق اللندني خلال الموسم، فلدى محايدين تعد عودة كبيرة وفي وقت صعب، ويرى البعض أنها دقت ناقوس الخطر للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا .

يستقبل الفريق اللندني في قمة الجولة 30 ضيفه ليفربول حامل لقب الموسم الماضي والذي بدأ يسترجع بعضا من مستواه في الآونة الأخيرة بعد التراجع الكبير في مراحل الدوري الإنجليزي .

واجه أرسنال ليفربول في 3 مواجهات هذا الموسم فخسر في مواجهة ذهاب البريمرليغ، فيما تفوق في مواجهة الدرع الخيرية وكأس الرابطة، مباراة كلاسيكية لها طابع خاص وتعد كتابا مفتوحا للمدربين أرتيتا ويورغن كلوب .

ويبحث الفريقان عن النقاط الثلاث، فرفقاء محمد صلاح يسعون لمحو الخيبات والارتقاء في الترتيب حيث يملك الريدز 46 نقطة في المركز السابع، فيما يحتل أرسنال المرتبة التاسعة بـ42 نقطة وهو ما سيجعل لموقعة ملعب الإمارات رونقا خاصا وتنافسية منتظرة .

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